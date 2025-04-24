СМИ: Путин может встретиться со спецпосланником президента США Уиткоффом 25 апреля

Ранее Белый дом и Кремль подтверждали, что спецпредставитель Трампа планирует приехать в Россию на этой неделе Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткофф с российским лидером Владимиром Путиным может состояться уже 25 апреля.
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