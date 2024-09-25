Экс-сотрудник американского Министерства Обороны Дуглас Макгрегор проинформировал о том, что глава киевского режима приехал в Соединённые Штаты Америки не для того, чтобы посетить Совбез Организации Объединённых Наций.
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