Рогов: ВС РФ вошли в захваченное ВСУ в 2023 году село Пятихатки

Российская армия закрепилась в населенном пункте Российские войска зашли в захваченное украинской армией в ходе контрнаступления 2023 года село Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области, и закрепились там, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.