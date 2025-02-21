Рогов: ВС РФ вошли в захваченное ВСУ в 2023 году село Пятихатки

Российская армия закрепилась в населенном пункте Российские войска зашли в захваченное украинской армией в ходе контрнаступления 2023 года село Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области, и закрепились там, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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