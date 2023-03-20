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Кирби заявил, что США планируют визит Блинкена в Китай

Кирби заявил, что США планируют визит Блинкена в Китай

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США сохраняют план осуществления визита главы Госдепа Энтони Блинкена в Китай.

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