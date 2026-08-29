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Россия и Белоруссия заявили о готовности к любым сценариям из-за активности НАТО

Россия и Белоруссия заявили о готовности к любым сценариям из-за активности НАТО

Министерство иностранных дел России сообщило, что Россия и Белоруссия внимательно следят за развитием ситуации, связанной с действиями НАТО вблизи их границ, и готовы к любым возможным событиям.

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