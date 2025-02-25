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ПОЛИТИКА "НА ВАШ ВЗГЛЯД"

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Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Рада сама не рада...Рада со второй по...
  • Игорь Кузнецов
    Это "представление" далеко не закончено и будет продолжаться. Уже отметили что Путин в интервью поздно вечером назвал...Комик закатил нас...

Комик закатил настоящую детскую истерику

Комик закатил настоящую детскую истерику

Конечно, трудно сориентироваться во всех этих бесчисленных заявлениях и интервью больших, малых и совсем малюсеньких политиков.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Это &quot;представление&quot; далеко не закончено и будет продолжаться. Уже отметили что Путин в интервью поздно вечером назвал нынешнего посла Украины в Великобритании, экс-главкома ВСУ В. Залужного &quot;господином&quot;, когда рассуждал о возможности проведения выборов президента на Украине. А депутаты Рады переголосовали своё решение и решили - пусть Зеленский исполняет обязанности президента до выборов (когда они будут - вопрос), когда с ними &quot;поговорили как надо&quot;.
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