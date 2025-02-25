Комик закатил настоящую детскую истерику

Игорь Кузнецов

Это "представление" далеко не закончено и будет продолжаться. Уже отметили что Путин в интервью поздно вечером назвал нынешнего посла Украины в Великобритании, экс-главкома ВСУ В. Залужного "господином", когда рассуждал о возможности проведения выборов президента на Украине. А депутаты Рады переголосовали своё решение и решили - пусть Зеленский исполняет обязанности президента до выборов (когда они будут - вопрос), когда с ними "поговорили как надо".