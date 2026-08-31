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Без российских туристов Финляндия теряет миллиард евро прибыли в год

Без российских туристов Финляндия теряет миллиард евро прибыли в год

Председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко заявил, что Финляндия после закрытия границы с Россией теряет почти миллиард евро в год из-за отсутствия российских туристов.

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