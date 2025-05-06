Трамп назвал глупым решением отказ Запада от формата G8 с участием России

Президент США Дональд Трамп 7 мая назвал глупостью решение об исключении России из объединения «большая восьмерка» (G8), принятое Западом в 2014 году, однако время для восстановления этого формата уже прошло.
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