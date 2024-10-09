В Тамбове сотрудник организации украл со строительной площадки 6 тонн металла

В дежурную часть отдела полиции №3 по городу Тамбову поступило сообщение от руководителя службы безопасности предприятия о краже со строительной площадки демонтированного оборудования, состоящего из цветного металла.
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