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Мишустин дал поручение до зимы изучить возможность централизации госзакупок

Мишустин дал поручение до зимы изучить возможность централизации госзакупок

Министерство финансов России при участии ФАС до 1 декабря проанализирует целесообразность централизации государственных и муниципальных закупок для повышения качества и обеспечения эффективности расходования средств региональных и местных бюджетов.

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