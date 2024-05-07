Правда ли что Путина давно нет, а Россией управляет его двойник

Любители конспирологических теорий неоднократно поднимали одну тему. Действительно ли человек, которого люди видят в СМИ как президента РФ, является Владимиром Владимировичем Путиным? Долгое нахождение на первом посту, политические решения и влияние на международные события неизбежно порождают ….