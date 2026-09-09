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Ризо: таблетки для похудения должны дополнять диету и физическую активность

Ризо: таблетки для похудения должны дополнять диету и физическую активность

Людям, желающим снизить вес, не стоит надеяться только на препараты для похудения. Медикаментозное лечение применяется как дополнение к физической активности и диете, не заменяя их, рассказала РИА «Новости» директор направления по лечению ожирения Бостонского медицинского центра, представитель Американского общества по изучению ожирения Ивания Ризо.

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