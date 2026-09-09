Ризо: таблетки для похудения должны дополнять диету и физическую активность

Людям, желающим снизить вес, не стоит надеяться только на препараты для похудения. Медикаментозное лечение применяется как дополнение к физической активности и диете, не заменяя их, рассказала РИА «Новости» директор направления по лечению ожирения Бостонского медицинского центра, представитель Американского общества по изучению ожирения Ивания Ризо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Красноярске зад...
- Песков заявил о г...
- ЭЛ Роспотребнадзор з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым