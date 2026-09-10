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Аргументы недели

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Почему пациентам сложно доказать вину врачей

Почему пациентам сложно доказать вину врачей

Жалобы на частные медицинские центры в России растут с каждым годом. Особенно остро стоит проблема в сфере пластической хирургии и косметологии, где эстетический результат субъективен, а единые стандарты для многих вмешательств отсутствуют.

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