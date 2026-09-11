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Набиуллина оценила влияние на инфляцию атак БПЛА на логистические цепочки

Набиуллина оценила влияние на инфляцию атак БПЛА на логистические цепочки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о низком влиянии атак БПЛА на логистические объекты в России.

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