Ночью в казанском поселке Дербышки произошел пожар в торговом центре

Ночью в Казани, на улице Советская в поселке Дербышки, произошел пожар. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, огонь возник на первом этаже многоквартирного дома, в котором находится торговый центр «Калинка».
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