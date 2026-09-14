Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте Сальмы Хайек

Российский актер, лауреат премии «Оскар» прошлого года Юра Борисов снимется в режиссерском дебюте Сальмы Хайек — мексикано-американской звезды.
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