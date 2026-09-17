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Пункт-А

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Новый маршрут общественного транспорта запускают в Астрахани

Новый маршрут общественного транспорта запускают в Астрахани

Хорошая новость для жителей Военного городка и не только: в Астрахани открывают новый маршрут. Минтранс Астраханской области объявил конкурс на право осуществления пассажирских перевозок по регулярному муниципальному маршруту №65.

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