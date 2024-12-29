История и археология: Как генерал Ворожейкин с переломом позвоночника стал героем войны, хотя ему твердили «к полетам не годен»

Генерал-майор авиации Арсений Ворожейкин известен в истории, как непобедимый ас–истребитель. После победоносной серии в Великую Отечественную выдающийся командир эскадрильи был удостоен высшего звания Героя Советского Союза.
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