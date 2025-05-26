Инженеры открыли новый класс материалов, которые пассивно собирают воду из воздуха

Учёные из Пенсильванского университета случайно открыли новый класс наноструктурированных материалов, которые способны самостоятельно собирать воду из воздуха, накапливать её в порах и выделять каплями на поверхность без затрат внешней энергии.
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