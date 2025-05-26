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Этот таинственный мир

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Инженеры открыли новый класс материалов, которые пассивно собирают воду из воздуха

Инженеры открыли новый класс материалов, которые пассивно собирают воду из воздуха

Учёные из Пенсильванского университета случайно открыли новый класс наноструктурированных материалов, которые способны самостоятельно собирать воду из воздуха, накапливать её в порах и выделять каплями на поверхность без затрат внешней энергии.

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