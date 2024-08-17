Киев ответил на запрос суда Аргентины по экстрадиции россиянина Чуркина

Адвокат Рубилар: Киев ответил на запрос суда Аргентины по экстрадиции Чуркина Киев ответил на запрос суда Аргентины по экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, который был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса в январе этого года по запросу Украины.
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