Киев ответил на запрос суда Аргентины по экстрадиции россиянина Чуркина

Адвокат Рубилар: Киев ответил на запрос суда Аргентины по экстрадиции Чуркина Киев ответил на запрос суда Аргентины по экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, который был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса в январе этого года по запросу Украины.