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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оуэн о Тухеле: «Футбол сборных – это одна страна против другой. Если бы Саутгейт тренировал Германию и выиграл ЧМ, что бы подумали англичане? Было бы странно!»

«Футбол сборных – это одна страна против другой. Это должно распространяться на игроков, врача, физиотерапевта, тренера, персонал.

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