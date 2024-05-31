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ООО «Транснефть – Балтика» признано одним из лучших предприятий СЗФО в сфере мотивации персонала

ООО «Транснефть – Балтика» признано одним из лучших предприятий СЗФО в сфере мотивации персонала

ООО «Транснефть – Балтика» признано одним из лучших предприятий СЗФО в сфере мотивации персонала Мила ЯкобссонООО «Транснефть – Балтика» заняло второе место в номинации «Мотивация персонала» конкурса «Лучшие кадровые технологии Северо-Западного федерального округа».

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