ООО «Транснефть – Балтика» признано одним из лучших предприятий СЗФО в сфере мотивации персонала Мила ЯкобссонООО «Транснефть – Балтика» заняло второе место в номинации «Мотивация персонала» конкурса «Лучшие кадровые технологии Северо-Западного федерального округа».
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