WSJ: Харрис в случае победы быстро испытают на прочность Путин и Си Цзиньпин

Вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис в случае победы на выборах главы государства быстро испытают на прочность российский лидер Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
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