F.A.C.C.T.: доходы кибермошенников упали после заявления Дурова о раскрытии IP

После заявления основателя Telegram Павла Дурова о возможности раскрытия IP-адресов и номеров телефонов пользователей, нарушающих правила, доходы кибермошенников, работающих по схеме «Мамонт» (кража данных и денег через фишинговые страницы при оплате фейковых покупок, бронирования, совместных поездок.