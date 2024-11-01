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F.A.C.C.T.: доходы кибермошенников упали после заявления Дурова о раскрытии IP

F.A.C.C.T.: доходы кибермошенников упали после заявления Дурова о раскрытии IP

После заявления основателя Telegram Павла Дурова о возможности раскрытия IP-адресов и номеров телефонов пользователей, нарушающих правила, доходы кибермошенников, работающих по схеме «Мамонт» (кража данных и денег через фишинговые страницы при оплате фейковых покупок, бронирования, совместных поездок.

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