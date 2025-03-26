«Вода Крыма» сообщила о выделении 3 млрд рублей на ремонт сетей в Евпатории

Работы по восстановлению водовода проведут в Евпатории до 2028 года. На мероприятия выделили три миллиарда рублей, сообщил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик в эфире телеканала «Крым 24».
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