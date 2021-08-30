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«Матушка Россия» не подобрала

«Матушка Россия» не подобрала

Широко известную на Украине и немножко в России поэтессу, профессора киевского университета им. Драгоманова Евгению Бильченко, которая назвала Украину «американской колонией», очень огорчило то, что ею никто не заинтересовался и не предложил работу.

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