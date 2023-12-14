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Мировое обозрение

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Cruise в рамках расследования ДТП с наездом на пешехода лишилась девятерых руководителей

Cruise в рамках расследования ДТП с наездом на пешехода лишилась девятерых руководителей

В начале октября прототип беспилотного такси Cruise в Сан-Франциско совершил наезд на пешехода, после чего компания не только приостановила подобную деятельность в других городах США, но и лишилась двух основателей, которые её возглавляли.

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