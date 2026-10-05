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Дежурить по школе разрешат детям старше 11 лет: младшие ограничатся уборкой парты

Дежурить по школе разрешат детям старше 11 лет: младшие ограничатся уборкой парты

Первоклассник должен держать в порядке свою парту, ребята старше 3-го класса — свой кабинет, а пятиклассники уже вполне могут поддерживать чистоту во всей школе .

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