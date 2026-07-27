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Журнал «Профиль»

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Marvel Studios готовит три релиза на 2028 год: возможные премьеры

Marvel Studios готовит три релиза на 2028 год: возможные премьеры

После Comic-Con в Сан-Диего контуры дальнейшего развития киновселенной Marvel прояснились. До премьеры хотя бы "Человека-паука: Новый день" серьезных анонсов не ожидается, поэтому студия осторожно раскрывает планы по одиночным лентам.

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