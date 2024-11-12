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Царьград

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Задержана по прибытию: мигрантку схватили за торговлю запрещёнкой

Задержана по прибытию: мигрантку схватили за торговлю запрещёнкой

Гражданка Таджикистана распространяла наркотики на челябинских улицах.Гостья с юга ответит в суде за распространение наркотиков в Челябинске.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Таких на месте казнить без суда и следствия.но перед этим она должна все это сожрать
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15 час.
СК
Сергей Котов
А основные наркоторговцы находятся в руководстве таджикской диаспоры...или ФСБ(об МВД уже и говорить не хочется ее, как системы нет) не в курсе?
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15 час.

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