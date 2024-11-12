Задержана по прибытию: мигрантку схватили за торговлю запрещёнкой

Таких на месте казнить без суда и следствия.но перед этим она должна все это сожрать

СК

Сергей Котов

А основные наркоторговцы находятся в руководстве таджикской диаспоры...или ФСБ(об МВД уже и говорить не хочется ее, как системы нет) не в курсе?