Ночью сон жильцов пятиэтажки в Петрозаводске прервал запах дыма

Из-за пожара жителей дома в карельской столице пришлось эвакуировать Сегодня ночью в 03 часа 47 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Нойбранденбургской.