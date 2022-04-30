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Авиация ВКС РФ за ночь уничтожила более 120 украинских националистов

Авиация ВКС РФ за ночь уничтожила более 120 украинских националистов

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Global look Press/MOD Russia Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ в течение ночи нанесла удары по местам скопления живой силы и боевой техники украинской армии.

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