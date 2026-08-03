Конфликт частных и публичных интересов при использовании земельных участков в границах природного парка

Природные парки являются особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) регионального значения, в границах которых выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются запреты и ограничения экономической и иной деятельности (п.
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