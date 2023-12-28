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Мичков забил в первом матче после болезни – «Салавату». У форварда «Сочи» 27 (12+15) очков в сезоне КХЛ

Нападающий «Сочи» забросил шайбу в ворота «Салавата Юлаева» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:6).  Мичков вышел на лед впервые с 1 декабря – он пропустил 7 игр из-за болезни.

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