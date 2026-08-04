Tasnim: 18 человек пострадали в результате пожара на севере Ирана

18 человек пострадали в результате пожара в иранском Шамсабаде в провинции Тегеран. Об этом заявил официальный представитель экстренной службы провинции Шарвин Табризи, передает агентство Tasnim в Telegram-канале.
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