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Financial Times: российские минные поля подрывают дух Вооруженных сил Украины

Financial Times: российские минные поля подрывают дух Вооруженных сил Украины

Минные поля, оборудованные Российской Федерацией, подрывают дух Вооруженных сил Украины. На это указало издание Financial Times, пишет Telegram-канал РИА Новости.

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