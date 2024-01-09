Не пора ли России самой выдвигать условия США по СНВ? ﻿

Дмитрий РОДИОНОВ Россия при выработке нового соглашения на замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в 2026 году, считает важным подключение Франции и Великобритании к многостороннему диалогу по контролю над вооружениями, так как больше не может игнорировать потенциал этих союзников США по НАТО, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.