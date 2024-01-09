БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Не пора ли России самой выдвигать условия США по СНВ? ﻿

Не пора ли России самой выдвигать условия США по СНВ? ﻿

Дмитрий РОДИОНОВ  Россия при выработке нового соглашения на замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в 2026 году, считает важным подключение Франции и Великобритании к многостороннему диалогу по контролю над вооружениями, так как больше не может игнорировать потенциал этих союзников США по НАТО, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Олег Тимофеев
Бояться пидарасов аж трусяться.
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