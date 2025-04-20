"Дром": автомобильный бренд Ora покинет Россию

Great Wall прекратит продажи автомобилей дочернего бренда Ora в России, сообщает портал "Дром". "Ещё в феврале представители дистрибьютора Ora "Хавейл Мотор Рус" официально сообщили продавцам, что склады нужно распродавать и завоза более не будет.
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