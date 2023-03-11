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Дориан Финни-Смит стал автором решающего попадания в матче с «Миннесотой»

Дориан Финни-Смит стал автором решающего попадания в матче с «Миннесотой»

«Бруклин» в пятницу одержал выездную победу над «Миннесотой» в овертайме со счетом 124:123. На исходе основного времени бигмен «волков» Наз Рид дальним попаданием перевел игру в дополнительное время.

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