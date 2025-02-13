Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 765 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ТК АгроХимПром
    Все они проститутки носатые , забрать все в Россий ( бизнес) . Пида...ы хотят рыбку сьесть  и на ху..й сесть.«Прощай, Россия. ...
  • Геннадий Ларионов
    А ведь на оптовых рынках проблему решить просто, проверка : Так, торгуете оптом, а ККТ хде, а система налогообложения...Баку наносит очер...
  • ВераВерная
    Так  вы самого Прилепина почитайте, а тогда и вопросы задавать не будете. Просто не надо кипятить мочу. Всем надо при...Копайте, Женя, он...

Экономист Катасонов: "Вклады не заморозят! Но... Разгонят инфляцию и обесценят депозиты"

Экономист Катасонов: "Вклады не заморозят! Но... Разгонят инфляцию и обесценят депозиты"

Чем обуславливается разгон паники в некоторых Telegram-каналах - что после завершения СВО государство изымет частные банковские накопления, чтобы пустить эти средства на восстановление экономики? Ну, вот, например, как это объясняет доктор экономических наук Валентин Катасонов, часто выступающий в СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх