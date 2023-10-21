Автомобильный рынок в Европе не достиг доковидных показателей

Европейская ассоциация производителей автомобилей сообщила, что за период с января по сентябрь 2023 года в странах Евросоюза продали 7,94 млн машин, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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