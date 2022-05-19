Лион (ATP). 1/4 финала. Молчан сыграет с Корией, Норри встретится с Баесом

Кэмерон Норри сыграет с Себастьяном Баесом в четвертьфинале турнира в Лионе. Сетка турнира здесь. Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Лион, Франция 15 – 21 мая 2022 ATP 250 Призовой фонд – 534 555 евро Открытые корты, грунт 1/4 фильма Алекс Молчан (Словакия) Федерико Кория (Аргентина) Дата проведения 19 мая, 12.
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