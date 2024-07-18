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  • brigadier21 Snytsarienko
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  • Вера Федорова
    Не хотела бы я к такому батюшке обращаться. Не хотят они "метать бисер перед свиньями"... Ужас! Вот такие псевдослужи...Депутаты хотят за...
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Покушение на Дональда Трампа и странные детали инцидента побудили конспирологов создать очередную теорию заговора. Впрочем, даже не одну...

Покушение на Дональда Трампа и странные детали инцидента побудили конспирологов создать очередную теорию заговора. Впрочем, даже не одну...

УБИТЬ ТРАМПА: ПОКУШЕНИЕ СТАЛО ТЕОРИЕЙ ЗАГОВОРА, НО "ПРОКЛЯТИЕ ПРЕЗИДЕНТОВ" СБЫВАЕТСЯ НА ГЛАЗАХ АНАСТАСИЯ БАКАНОВА Покушение на Дональда Трампа и странные детали инцидента побудили конспирологов создать очередную теорию заговора.

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