Покушение на Дональда Трампа и странные детали инцидента побудили конспирологов создать очередную теорию заговора. Впрочем, даже не одну...

УБИТЬ ТРАМПА: ПОКУШЕНИЕ СТАЛО ТЕОРИЕЙ ЗАГОВОРА, НО "ПРОКЛЯТИЕ ПРЕЗИДЕНТОВ" СБЫВАЕТСЯ НА ГЛАЗАХ АНАСТАСИЯ БАКАНОВА Покушение на Дональда Трампа и странные детали инцидента побудили конспирологов создать очередную теорию заговора.
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