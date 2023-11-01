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Власти Крыма заявили о массовых фейковых сообщениях о минировании учреждений

Власти Крыма заявили о массовых фейковых сообщениях о минировании учреждений

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что поступают массовые фейковые сообщения о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов и училищ на полуострове.

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