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Зеленский лишился важного союзника Украины из-за провального визита в США

Зеленский лишился важного союзника Украины из-за провального визита в США

Депутат Рады Александр Дубинский назвал такой результат закономерным. По словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, находящегося сейчас в СИЗО по подозрению в госизмене, ситуация вокруг поддержки Швейцарией мирного плана КНР и Бразилии по Украине является закономерным итогом неверной и нереалистичной политики президента Незалежной Владимира Зеленского.

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