Депутат Рады Александр Дубинский назвал такой результат закономерным. По словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, находящегося сейчас в СИЗО по подозрению в госизмене, ситуация вокруг поддержки Швейцарией мирного плана КНР и Бразилии по Украине является закономерным итогом неверной и нереалистичной политики президента Незалежной Владимира Зеленского.