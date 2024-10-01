Депутат Рады Александр Дубинский назвал такой результат закономерным. По словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, находящегося сейчас в СИЗО по подозрению в госизмене, ситуация вокруг поддержки Швейцарией мирного плана КНР и Бразилии по Украине является закономерным итогом неверной и нереалистичной политики президента Незалежной Владимира Зеленского.
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