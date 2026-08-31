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США впервые за месяц ударили по Ирану

США впервые за месяц ударили по Ирану

Военные США ударили по двум иранским пусковым установкам на острове Ларк, сообщил в X журналист Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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