20 звезд, которые при встрече оказались очень приятными людьми

Знаменитостей часто считают заносчивыми и скандальными личностями, но большинство из них, на самом деле, очень милые и приятные люди — по крайней мере, если верить пользователям Reddit, которые охотно делятся историями о случайных и не очень встречах со звездами.
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