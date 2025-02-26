Масленица 2025 год: откройте тайны весны с тремя волшебными гаданиями Юлия ЧелкановаМасленица — это не только праздник, который символизирует прощание с зимой и встречу весны, но и время, когда люди обращаются к народным традициям и гаданиям.
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