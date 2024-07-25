ФСБ задержала россиянина за призывы к экстремизму против жителей Кавказа и Средней Азии

Леонид Никитин

У нас золотой средины похоже не было и нет! То мы начинаем робко наводить порядок с мигрантами и тут же начинаем бороться с русскими, которые против мигрантов. Государству надо больше освещать, что они предпринимает для наведения должного порядка и более четко объяснять всем, что право на силу имеет только государство и демонстрировать это право, наказывая тех своих чиновников и силовиков, которые вместо наведения порядка наживаются на этом.