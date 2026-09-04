Медсестра Коваль прошла 54 км в РФ через фронт, спасаясь от мобилизации в ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Медсестра горбольницы № 5 в подконтрольном Украине городе Запорожье Елена Коваль пешком преодолела 54 км и дошла до российских военных в Запорожской области, спасаясь от мобилизации в ВСУ.
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