Медсестра Коваль прошла 54 км в РФ через фронт, спасаясь от мобилизации в ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Медсестра горбольницы № 5 в подконтрольном Украине городе Запорожье Елена Коваль пешком преодолела 54 км и дошла до российских военных в Запорожской области, спасаясь от мобилизации в ВСУ.